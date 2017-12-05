"Шапокоэнсе" продлил контракты с футболистами, выжившими в автокатастрофе

"Шапекоэнсе" продлил контракты с тремя футболистами, которые выжили в авиакатастрофе, сообщает официальный сайт клуба.

Защитники Рушел и Нето подписали с клубом новые соглашение до лета 2020 года. А вратарь Жаксон Фолман, который потерял ногу и завершил карьеру, стал послом клуба и заключил с ним пожизненный контракт.

Напомним, что год назад большая часть команды погибла в результате падения самолета, в том все члены тренерского штаба и президент клуба Сандро Палаоро.

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