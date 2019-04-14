Шарп: "Манчестер Юнайтед" стоит купить Канте и продать Лукаку и Матича"



Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп считает, что клубу в летнее трансферное окно стоит обновить состав.

"Манчестер Юнайтед" нужны готовые игроки топ-класса. При этом в команде есть отличные молодые футболисты. К примеру, Скотт Мактоминай очень неплох. Сейчас команде необходимо добавить к молодым игрокам нескольких опытных топ-футболистов.

Не думаю, что покупка Лукаку оправдала себя. Поэтому "МЮ" нужен центрфорвард. Также неудачно команда играет в обороне, поэтому нужен защитник. Я бы посоветовал продать Матича, который начал сдавать.

На месте руководства клуба я бы купил Н'Голо Канте, которого мало ценят в "Челси", - цитирует Шарпа talkSPORT.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии. В Лиге Чемпионов клуб играет с "Барселоной" в 1/4 финала и в первом матче проиграл со счетом 0:1.

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