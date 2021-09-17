Шарль Каборе высказался о расизме в России

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Шарль Каборе высказался о расизме в России

Фото: инстаграм Шарля Каборе/Автор неизвестен

Буркинийский полузащитник Шарль Каборе поделился мнением о расизме в России.

"Мне было спокойно и приятно жить в России. Порой бывало холодно, но это длилось недолго. Зимой у нас был отпуск, а затем проходили сборы в ОАЭ или Турции.

Я бы не сказал, что в России расизма больше, чем в Англии или Франции. В каждой стране есть тупые люди. Нельзя судить огромную страну по нескольким идиотам", — приводит слова Каборе La Provance.

33-летний Каборе в настоящее время является свободным агентом, а в России он выступал с 2013 по 2021 годы. Хавбек играл за "Кубань", "Краснодар" и "Динамо". Также он выступал за "Либурн" и "Марсель". За сборную Буркина-Фасо сыграл 100 матчей и забил 4 гола.

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