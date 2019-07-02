Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия порассуждал о целях команды на следующий сезон.
"Прежде всего я хочу хорошо играть. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. По силам ли нам это? Конечно. У нас много высококлассных игроков.
ЦСКА - крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты - лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие - стать частью такого клуба, - сказал Шарлия.
Напомним, что ЦСКА арендовал 22-летнего хорвата у "Славена" на один год за 150 тысяч евро с опцией приоритетного выкупа за 750 тысяч.
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|30
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|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
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|15
|Анжи
|30
|21
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|Енисей Красноярск
|30
|20