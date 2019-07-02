Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА

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Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия порассуждал о целях команды на следующий сезон.

"Прежде всего я хочу хорошо играть. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы. По силам ли нам это? Конечно. У нас много высококлассных игроков. 

ЦСКА - крупнейший клуб России с большой историей, а армейские фанаты - лучшие в стране. В последние несколько лет мы не выигрывали титулов, но мы это сделаем, я обещаю. Для меня огромное удовольствие - стать частью такого клуба, - сказал Шарлия.

Напомним, что ЦСКА арендовал 22-летнего хорвата у "Славена" на один год за 150 тысяч евро с опцией приоритетного выкупа за 750 тысяч.

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