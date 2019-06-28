Шарлия подтвердил переход в ЦСКА

Хорватский защитник Звонимир Шарлия заявил, что его переход в ЦСКА - решённый вопрос.

"Я останусь в аренде на год, а потом посмотрим. Я в команде новичок, нужно время. Тренер должен дать мне шанс, чтобы я смог себя показать", - сказал игрок, права на которого принадлежат "Славену".

22-летний футболист на этой неделе прибыл на сбор ЦСКА в Австрии и уже принял участие в товарищеском матче с "Краснодаром".

Ранее сообщалось, что армейцы арендуют Шарлию с правом последующего выкупа. В нём видят замену для Родриго Бекао.

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