Шарлия подтвердил переход в ЦСКА
Хорватский защитник Звонимир Шарлия заявил, что его переход в ЦСКА - решённый вопрос.
"Я останусь в аренде на год, а потом посмотрим. Я в команде новичок, нужно время. Тренер должен дать мне шанс, чтобы я смог себя показать", - сказал игрок, права на которого принадлежат "Славену".
22-летний футболист на этой неделе прибыл на сбор ЦСКА в Австрии и уже принял участие в товарищеском матче с "Краснодаром".
Ранее сообщалось, что армейцы арендуют Шарлию с правом последующего выкупа. В нём видят замену для Родриго Бекао.
Не пропустите: Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
-
Зе Луиш высказался о возможном уходе из "Спартака"
-
Шарлия подтвердил переход в ЦСКА
-
Германия и Испания сразятся в финале молодёжного Евро-2019
-
Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 27 июня
-
2
В контракте де Лигта с "Ювентусом" будет пункт о его досрочном расторжении
-
Цорн: "Спартак" не смог договориться о возвращении Кудряшова"
-
Тульский "Арсенал" выкупил игрока ЦСКА
-
"Атлетико" согласовал с Фелишем условия личного контракта
-
КАН-2019: Сенегал уступил Алжиру, Кения обыграла Танзанию
-
7
Ривалдо поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч"
-
1
"Зенит" и "Сочи" согласовали трансфер Заболотного и Новосельцева
-
2
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать чемпиона мира-2018
-
Виктор Вальдес может получить должность в "Барселоне"
-
Стало известно, во сколько "Валенсии" обойдется трансфер Черышева
-
2
Уан-Биссака прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"
-
Усманов пожертвовал тульскому "Арсеналу" большую сумму денег
-
"Милан" отклонил предложение ПСЖ по Доннарумме
-
Появился новый претендент на пост тренера "Ньюкасла"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20