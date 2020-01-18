Шарлия покидает ЦСКА
Хорватский защитник Звонимир Шарлия досрочно уходит из московского ЦСКА.
23-летний футболист попрощался с армейским клубом в инстаграме.
"Я наслаждался каждой секундой с вами. Спасибо и удачи, ЦСКА", - написал центрбек.
Напомним, что летом ЦСКА арендовал Шарлию у "Славена Белупо" сроком на один год. Игрок провёл 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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|Уфа
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|Тамбов
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