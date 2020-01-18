Шарлия продолжит карьеру в турецком "Касымпаше"

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Шарлия продолжит карьеру в турецком "Касымпаше"

Защитник Звонимир Шарлия, который сегодня покинул московский ЦСКА, будет выступать за турецкий клуб "Касымпаша". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Летом ЦСКА арендовал Шарлию у "Славена Белупо" сроком на один год. Игрок провёл 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Отметим, что хорват досрочно покинул "армейцев".

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