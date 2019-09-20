Шарлия прокомментировал отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на матч с "Лудогорцем"

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия порассуждал о причинах непопадания форварда Фёдора Чалова в стартовый состав армейцев на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Лудогорца".

"Это решение тренера. Думаю, его берегут к игре с "Краснодаром". Нет, это не из-за того, что он не забивал в последнее время. Но я не уверен", - сказал хорват.

Чалов вышел на замену только на 53-й минуте при счёте 1:3 в пользу "Лудогорца". Ничем помочь своей команде 21-летний нападающий не смог.

Что касается Шарлия, то он пропустил матч с болгарами из-за травмы.

ЦСКА дома сыграет с "Краснодаром" в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.

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