Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики

Теги цска москвазвонимир шарлия

Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики

Стало известно, почему хорватский защитник Звонимир Шарлия решил покинуть ЦСКА за полгода до истечения срока аренды.

Как сообщают российские СМИ, 23-летний футболист ушёл из московского клуба, поскольку недоволен количеством игровой практики.

В составе армейцев центрбек провёл 14 матчей, однако в течение ноября и декабря он принял участие всего в одной игре.

Шарлия не захотел терять ещё полсезона, сидя на скамейке запасных. При этом он не намерен возвращаться в "Славен Белупо", рассчитывая трудоустроиться в Европе.

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