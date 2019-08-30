Шарлия: "Влашич - наш Азар, только не толстый"

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Шарлия: "Влашич - наш Азар, только не толстый"

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия похвалил своего партнёра по команде и соотечественника Николу Влашича.

"Прошлый сезон показал, как важен Влашич для команды. Никси просто давали пас, а он шёл к воротам и забивал! Наш Эден Азар, только не толстый", - сказал 23-летний хорват.

Напомним, что ЦСКА арендовал Шарлию до лета 2020 года с правом последующего выкупа. Игрок провёл уже 5 матчей в составе армейцев.

Влашич выступает за московский клуб с лета 2018 года, в его активе 38 игр, 10 голов и 7 ассистов.

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