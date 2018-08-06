Шарлотта Пиррони - самая горячая девушка июля

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Шарлотта Пиррони - самая горячая девушка июляСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой июля стала Шарлотта Пиррони - вице-мисс Франции и подруга вингера "Марселя" и сборной Франции Флориана Товена. Победительница набрала 40% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 33% заняла Сара Кохан - модель и новая девушка форварда "Вест ХэмаХавьера Эрнандеса. "Бронза" в голосовании досталась Иване Виде - мисс Хорватии и жене защитника национальной команды своей страны Домагоя Виды. Представительница из Балкан набрала 20% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Шарлотта Пиррони.

Еще фото Шарлотты Пиррони доступны по ссылке. | soccernews.ru

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