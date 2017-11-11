Шаронов: "Как сдержать Месси? Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так"

Экс-футболист "Рубина" Роман Шаронов поделился ожиданиями от товарищеской игры между сборными России и Аргентины.

"Как сдержать Месси? Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого игрока аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на игру.

Этот матч в первую очередь будет полезен в качестве информации перед Чемпионатом Мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие игры стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в защите, так и в нападении" - приводят слова Шаронова российские СМИ.

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