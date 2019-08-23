Шаронов: "Ростов" имеет своё лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион"

Тренер "Рубина" Роман Шаронов рассказал, что думает о предстоящем матче 7-го тура РПЛ с "Ростовом".



Матч состоится в воскресенье, 25 августа. Начало - в 19:00 (мск).



"Мы работаем в штатном режиме, всё хорошо. Победа придала позитивные эмоции, но это ни о чём не говорит.



"Ростов" поменял своё направление, играет сейчас по другой схеме. В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет своё лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион", - сказал Шаронов.



"Рубин" после 6 туров занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 10 баллов. у "Ростова" 11 очков и 5 позиция.

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