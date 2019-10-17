Шаронов: "Рубин" не знает, как будет играть "Спартак" Тедеско"

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Шаронов: "Рубин" не знает, как будет играть "Спартак" Тедеско"

Наставник "Рубина" Роман Шаронов рассказал, что думает о предстоящем матче 13-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отметим, что эта игра станет дебютной для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

"Понятно, что мы не знаем, как будет играть "Спартак", только есть информация, как играл "Шальке".

Сейчас делаем акцент на свою игру, но понятно, что есть определенная информация по "Спартаку" я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют", - сказал Шаронов.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).

Красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. У казанского клуба 12 место и 14 баллов.

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