Шаронов возглавил "Рубин"

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Шаронов возглавил "Рубин"

Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" назначен Роман Шаронов, сообщает официальный сайт клуба.

Условия контракта между специалистом и казанским клубом не разглашаются. На посту наставника рубиновых Шаронов сменил ушедшего в отставку Курбана Бердыева. Последние два сезона Шаронов возглавлял молодежную команду казанцев.

42-летний Шаронов в бытность футболистом выступал за "Рубин" с 1999 по 2004, а также с 2008 по 2014 годы. В составе казанского клуба он дважды становился чемпионом России, выиграл Кубок России, а также дважды - Суперкубок.

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