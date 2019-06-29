Сегодня, 29 июня, хорватский игрок Звонимир Шарлия перешел из клуба "Славен Белупо" в московский ЦСКА.

Футболист уже присоединился к команде на сборах в Австрии.

"Переходя в команду такого масштаба - не только в России, но и в Европе - большой шаг вперед в моей карьере. Я знаю, что меня ждет большой турнир. Однако я верю в себя и свой потенциал. Надеюсь, я смогу оправдать доверие ЦСКА.

Знаю, что там играют Бистрович и Влашич. Они мне помогут в адаптации", - сказал игрок.

В сезоне-2018/19 игрок участвовал в 31 матче, отметившись 2 результативными действиями.

Завтра, 30 июня, ЦСКА сыграет со "Спартаком" в Австрии.

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