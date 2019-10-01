Шашков: "Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что думает об информации о том, что клуб намерен пригласить Массимо Карреру на замену Миодрага Божовича. Об этом сообщает Sport24.

"Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем!" - сказал Шашков.

Напомним, Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России. С 2018 года итальянец находится без работы.

Контракт Миодрага Божовича с "Крыльями Советов" рассчитан до 31 декабря 2020 года.

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