Шатов близок к переходу в "Краснодар"

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Шатов близок к переходу в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов в ближайшее время станет игроком "Краснодара", сообщают российские СМИ.

Клубы практически договорились об аренде 27-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Ожидается, что Шатов присоединится к "быкам" 5 февраля на сборе в испанской Марбелье.

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