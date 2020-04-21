Шатов близок к переходу в "Рубин"

Полузащитник петербургского "Зенита" Олег Шатов в летнее трансферное окно, скорее всего, перейдет в казанский "Рубин", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист близок к согласованию личного контракта с казанским клубом. Шатов достанется "Рубину" бесплатно, так как его контракт с "Зенитом" истекает ближайшим летом.

29-летний Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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