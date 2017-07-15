Шатов: "Хочу вновь поработать со Слуцким"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов хотел бы вновь поработать с экс главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.

Напомним, что сейчас наставник работает с английским "Халлом".

"Желание поиграть в Европе ещё осталось, но на сегодняшний день у меня все мысли связаны с "Зенитом". Прошедший год получился неудачным, а мне хотелось бы приносить большую пользу нашей команде. Играть здесь и побеждать.

Готов ли я был поехать к Леониду Слуцкому в "Халл" в случае возвращения этого клуба в АПЛ? Если бы он меня позвал, и оба клуба были бы готовы на трансфер, то, думаю, всё возможно. Со Слуцким я бы ещё поработал", - сказал он. | http://soccernews.ru