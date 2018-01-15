Шатов и Дзюба не полетели с "Зенитом" на сбор

Хавбек Олег Шатов и форвард Артем Дзюба не вошли в список футболистов "Зенита", которые сегодня отправились на первый зимний сбор в ОАЭ.

Как известно, игроки лишились места в стартовом составе сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. Скорее всего, оба сменят команду в это трансферное окно.

Всего на сборы отправились 27 футболистов.

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