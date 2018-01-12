Шатов и Дзюба не полетят на сбор "Зенита" в ОАЭ

15 января футболисты "Зенита" отправятся на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини принял решение не брат на сбор 27-летнего полузащитника Олега Шатова и 29-летнего форварда Артема Дзюбу. Наставник не рассчитывает на обоих игроков и они могут покинуть клуб этой зимой.

Полностью состав "Зенита" на сбор в Дубае выглядит так:

вратари: Бабурин, Гойло, Лунев, Лодыгин

защитники: Иванович, Кришито, Маммана, Мевля, Скроботов, Смольников, Терентьев

хавбеки: Богаев, Ерохин, Жирков, Капленко, Краневиттер, Кузяев, Нобоа, Паредес, Плетнев, Ригони

нападающие: Дриусси, Заболотный, Кокорин, Панюков, Полоз.

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