Шатов и Дзюба переведены в "Зенит-2"

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Шатов и Дзюба переведены в "Зенит-2"Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов переведены в "Зенит-2".

Напомним, что оба футболиста не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.

Что касается "Зенита-2", то сегодня команда выйдет из отпуска.

28 января "Зенит-2" улетит на сборы в Турцию. | http://soccernews.ru

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