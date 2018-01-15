Шатов и Дзюба переведены в "Зенит-2"

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов переведены в "Зенит-2".

Напомним, что оба футболиста не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.

Что касается "Зенита-2", то сегодня команда выйдет из отпуска.

28 января "Зенит-2" улетит на сборы в Турцию. | http://soccernews.ru