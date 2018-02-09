Шатов: "Краснодар" интересовался мной давно, еще когда я выступал за "Урал"

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Шатов: "Краснодар" интересовался мной давно, еще когда я выступал за "Урал"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар".

"Краснодар" интересовался мной давно, еще когда я выступал за "Урал". В последний раз это произошло в январе. Когда я узнал, что не лечу на сбор с "Зенитом". На моих агентов вышли представители "Краснодара" и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать.

У меня уже есть семья. Конечно, принимал решение вместе с отцом, с женой. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере. Знаю многих ребят по молодежным сборным, по национальной. Играл со Смоловым, в молодежке - с Крицюком и Петровым. Знаю Газинского, Шишкина, Янбаева. В общем, многих ребят.

Краснодар? Знаю, что это южный город с хорошей погодой. Но раньше достопримечательностей я не видел, когда приезжал сюда. Время было занято стадионом, отелями. Думаю, будет достаточно времени, чтобы познакомиться с городом", - приводит слова Шатова официальный сайт клуба.

Напомним, "Краснодар" арендовал 27-летнего Шатова у "Зенита" до конца этого сезона с правом выкупа.

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