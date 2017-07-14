Шатов: "Манчини дал понять, что надеется на меня"



Полузащитник "Зенита" Олег Шатов заявил, что он доволен разговором с главным тренером команды Роберто Манчини.

"У нас с тренером был разговор, и он останется между нами. Манчини дал понять, что надеется на меня. Мне этого было достаточно. Вера в игрока со стороны тренера и партнёров – самое важное. Пока сложно делать какие-то выводы, так как сезон ещё не начался, но я очень хочу оправдать доверие.

На сборах мы практически каждый день занимались тактикой. Итальянские тренеры славятся своей школой, и у Манчини есть собственное видение игры. На каждой тренировке он старается донести до нас свою философию. Уделяет большое внимание перестроениям на поле - общекомандных, между линиями и в звеньях. Мы слушаем Манчини. Сезон покажет, насколько игрокам удалось воспринять его требования", - приводят слова Шатова российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне хавбек пропустил несколько матчей из-за конфликта с бывшим наставником "Зенита" Мирчей Луческу.

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