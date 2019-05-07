Шатов может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может перебраться в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист разочарован недостаточным количеством игровой практики и хочет сменить клуб. Ранее он уже играл за "Краснодар" в 2018 году на правах аренды. Ради перехода в стан "быков" хавбек готов пойти на сокращение зарплаты.

В нынешнем сезоне 28-летний Шатов провел за "Краснодар" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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