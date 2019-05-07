Шатов может перейти в "Краснодар"
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов может перебраться в "Краснодар", сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, футболист разочарован недостаточным количеством игровой практики и хочет сменить клуб. Ранее он уже играл за "Краснодар" в 2018 году на правах аренды. Ради перехода в стан "быков" хавбек готов пойти на сокращение зарплаты.
В нынешнем сезоне 28-летний Шатов провел за "Краснодар" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19