Шатов может сам оплатить свою аренду в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов согласен перейти в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист готов сам заплатить петербургскому клубу 35 миллионов рублей за свою полугодовую аренду в "стан" быков.

Пока что клубы не договорились о сумме последующего выкупа игрока. "Зенит" хочет получить за 27-летнего Шатова 8 миллионов евро, а краснодарцы пока предлагают 6 миллионов.

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