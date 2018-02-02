Шатов может сам оплатить свою аренду в "Краснодар"

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Шатов может сам оплатить свою аренду в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов согласен перейти в "Краснодар", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист готов сам заплатить петербургскому клубу 35 миллионов рублей за свою полугодовую аренду в "стан" быков.

Пока что клубы не договорились о сумме последующего выкупа игрока. "Зенит" хочет получить за 27-летнего Шатова 8 миллионов евро, а краснодарцы пока предлагают 6 миллионов.

Не пропустите: Шатов близок к переходу в "Краснодар". | http://soccernews.ru

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