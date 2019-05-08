Шатов: "Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар"
Игрок "Зенита" Олег Шатов рассказал, что думает об информации о том, что он перейдет в "Краснодар" по окончании сезона. Об этом пишет "Чемпионат".
"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провёл там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов", - отметил Шатов.
В текущем сезоне 28-летний игрок участвовал в 18 матчах в РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19