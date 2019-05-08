Шатов: "Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар"

Игрок "Зенита" Олег Шатов рассказал, что думает об информации о том, что он перейдет в "Краснодар" по окончании сезона. Об этом пишет "Чемпионат".

"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провёл там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов", - отметил Шатов.



В текущем сезоне 28-летний игрок участвовал в 18 матчах в РПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

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