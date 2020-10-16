Шатов - о своём уходе из "Зенита": "Решение было принято сверху"
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов назвал причину своего ухода из "Зенита" прошлым летом.
"Совпала совокупность факторов. Богданыч (Сергей Семак - примечание Soccernews) всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: "Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава". Но травмы повлияли. И руководство, которое решило прекратить наше сотрудничество - они выбрали другого футболиста на мою позицию.
Надо сразу пояснить: я ни в одном клубе не диктовал условия по зарплате. Да, конечно, я бы хотел остаться в "Зените", искать свой шанс. Был готов играть там за любые деньги, но решение было принято сверху. А ходить по кабинетам и унижаться я не собирался. Я знаю себе цену, у меня есть свои жизненные принципы. Я просто достойно принял эту ситуацию и иду дальше своей дорогой", - рассказал Шатов.
30-летний хавбек покинул "Зенит" в июле в связи с истечением срока контракта, после чего в статусе свободного агента перешёл в "Рубин".
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