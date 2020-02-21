Шатов - о выступлении сборной России на Евро-2016: "Мы не говно, просто обкакались"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о своём отношении к высказыванию экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого после Евро-2016.

Тогда на фоне провала национальной команды на континентальном первенстве тренер заявил следующее: "Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: "Мы говно".

"Что значит "мы говно"? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелёгкий путь, я сделал большую работу, чтобы оказаться и в "Анжи", и в "Зените", и в сборной России. Как я мог сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Мы наступили кто ногой, кто рукой, но мы не говно. Если ты говно, ты никогда от этого не отмоешься. Когда ты оступился, ты можешь сделать правильный выбор, отмыться от этого и с чистой головой двигаться к новым целям и достижениям. Но когда я узнал, что "мы говно"... Мы не говно. Я не говно. Мне было неприятно это слышать", - сказал Шатов.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная России набрала одно очко в квартете с Англией, Словакией и Уэльсом, покинув турнир по итогам данной стадии.

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