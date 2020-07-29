Шатов обратился к болельщикам "Зенита"

Хавбек Олег Шатов попрощался с болельщиками "Зенита". Ранее сообщалось о том, что футболист покинул клуб.

"Дорогой "Зенит", дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики! Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо "Зенита".

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом - и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь - я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом", - цитирует Шатова официальный сайт клуба.

29-летний полузащитник выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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