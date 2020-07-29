Шатов обратился к болельщикам "Зенита"
Хавбек Олег Шатов попрощался с болельщиками "Зенита". Ранее сообщалось о том, что футболист покинул клуб.
"Дорогой "Зенит", дорогой Санкт-Петербург, дорогие болельщики! Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.
Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо "Зенита".
Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом - и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.
Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь - я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом", - цитирует Шатова официальный сайт клуба.
29-летний полузащитник выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22