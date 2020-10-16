Шатов объяснил, почему прошлой зимой отказался переходить в "Сочи"
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал, как "Зенит" в начале 2020 года пытался его трудоустроить в "Сочи".
"В "Сочи" меня отправляли зимой. Ко мне тогда подошёл Александр Иванович Медведев и сказал, что вслед за Кокориным нужно ехать в "Сочи" на лёгкую стажировку. Взамен пообещал бонус в виде продления контракта с "Зенитом". На что я сказал, что готов подписать контракт с Петербургом, но в "Сочи" я ни при каких условиях не поеду.
Что мне там делать, когда я могу остаться в "Зените", бороться за чемпионство, выиграть Кубок России? И вот это всё променять на три месяца в "Сочи"? Да, возможно, я играл бы во всех матчах, но это было бы футбольным преступлением.
Сказал гендиректору "Сочи" Рубашко, что пойду к ним только на полноценный контракт и на ту зарплату, которая у меня в "Зените". Я знал, что они откажут. Но я не хотел играть в "Сочи". И мне нужно было придумать что угодно, чтобы туда не ехать", - сообщил Шатов.
В итоге 30-летний хавбек до конца сезона выступал за "Зенит", а после истечения контракта в статусе свободного агента перешёл в "Рубин".
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