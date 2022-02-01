Шатов официально возобновил карьеру, заключив контракт с "Уралом"

Фото сайт "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения с полузащитником Олегом Шатовым.

Контракт между сторонами рассчитан до завершения текущего сезона.

31-летний футболист присоединился к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента.

В ноябре прошлого года Шатов расторг договор с "Рубином" и приостановил профессиональную карьеру.

Стоит отметить, что хавбек уже выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год.

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