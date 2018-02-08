Шатов определился с игровым номером в "Краснодаре"

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Шатов определился с игровым номером в "Краснодаре"Новоиспеченный полузащитник "Краснодара" Олег Шатов определился с игровым номером в своем нынешнем клубе.

Так, по сведениям Чемпионата, за "быков" 27-летний хавбек будет выступать с цифрами "18" на спине. Дебютировать за свой новый клуб он может уже сегодня в контрольном матче против венгерского "Видеотона".

Напомним, Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар". | soccernews.ru

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