Шатов определился с игровым номером в "Краснодаре"

Новоиспеченный полузащитник "Краснодара" Олег Шатов определился с игровым номером в своем нынешнем клубе.

Так, по сведениям Чемпионата, за "быков" 27-летний хавбек будет выступать с цифрами "18" на спине. Дебютировать за свой новый клуб он может уже сегодня в контрольном матче против венгерского "Видеотона".

Напомним, Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар". | soccernews.ru