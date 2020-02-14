Шатов отказал "Сочи"

Переход полузащитника "Зенита" Олега Шатова в "Сочи" не состоится, сообщают российские СМИ.

29-летний футболист не захотел присоединяться к аутсайдеру РПЛ. Более того, питерский клуб также не горел желанием расставаться с хавбеком.

В итоге Шатов останется в "Зените" до истечения срока контракта, а летом стороны обсудят целесообразность продолжения сотрудничества.

Игрок выступает за "сине-бело-голубых" с августа 2013 года, сыграл 196 матчей, забил 31 гол и сделал 41 ассист. Сдавался в аренду "Краснодару".

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