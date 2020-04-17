Шатов пока не определился со своим будущим

Полузащитник питерского "Зенита" Олег Шатов ещё не знает, где продолжит карьеру.

По информации журналиста и комментатора Геннадия Орлова, хавбек собирался летом перейти в "Рубин", однако предложение казанского клуба из-за пандемии коронавируса стало менее финансово привлекательным, поэтому футболист взял паузу на размышления.

По окончании сезона Шатов станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом".

В нынешней кампании 29-летний игрок провёл за "сине-бело-голубых" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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