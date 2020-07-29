Шатов покинул "Зенит"

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Шатов покинул "Зенит"

Хавбек "Зенита" Олег Шатов покинул клуб в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Рубин".

29-летний полузащитник выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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