Шатов поздравил "Урал" с 90-летием
Хавбек "Рубина" Олег Шатов в твиттере поздравил "Урал" с 90-летием.
"Дорогие болельщики "Урала". Я Олег Шатов. Вы меня, наверное, прекрасно знаете. Я хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Чтобы наш клуб "Урал" процветал, чтобы добивался целей. Желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов. Ваш Олег Шатов", - сказал футболист.
Напомним, Шатов играл за "Урал" с 2007 по 2011 год. Этим летом футболист перешёл в "Рубин" из "Зенита" на правах свободного агента.
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