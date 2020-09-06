Шатов поздравил "Урал" с 90-летием

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Шатов поздравил "Урал" с 90-летием

Хавбек "Рубина" Олег Шатов в твиттере поздравил "Урал" с 90-летием.

"Дорогие болельщики "Урала". Я Олег Шатов. Вы меня, наверное, прекрасно знаете. Я хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Чтобы наш клуб "Урал" процветал, чтобы добивался целей. Желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов. Ваш Олег Шатов", - сказал футболист.

Напомним, Шатов играл за "Урал" с 2007 по 2011 год. Этим летом футболист перешёл в "Рубин" из "Зенита" на правах свободного агента.

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