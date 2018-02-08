Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Олег Шатов в инстаграме прокомментировал свой переход в стан "быков".
"Новый этап. Спасибо всем за поддержку" - написал футболист в соцсети.
Напомним, что "Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Не пропустите: Малафеев: "Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12