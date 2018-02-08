Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Олег Шатов в инстаграме прокомментировал свой переход в стан "быков".

"Новый этап. Спасибо всем за поддержку" - написал футболист в соцсети.

Напомним, что "Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

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