Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар"

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Шатов прокомментировал свой переход в "Краснодар"

Новичок "Краснодара" Олег Шатов в инстаграме прокомментировал свой переход в стан "быков".

"Новый этап. Спасибо всем за поддержку" - написал футболист в соцсети.

 

Новый этап. Спасибо всем за поддержку. ⚽️

Публикация от Oleg Shatov (@o_shatov)

Напомним, что "Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. 

Не пропустите: Малафеев: "Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех". | http://soccernews.ru

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