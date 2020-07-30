Шатов прокомментировал свой переход в "Рубин"

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Шатов прокомментировал свой переход в "Рубин"

Новичок "Рубина" Олег Шатов поделился мыслями о подписании контракта с казанским клубом.

"Всё произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович [Слуцкий], которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я ещё был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное, я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в "Рубин". Всё хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, всё прошло тихо, гладко (смеётся).

Мне исполнилось всего лишь 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий и, так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьют через край", - заявил Шатов.

Полузащитник перебрался в "Рубин" из "Зенита" на правах свободного агента и заключил с новым клубом контракт до лета 2022 года с опцией продления ещё на один сезон.

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