Шатов провёл юбилейный матч за "Зенит"
Полузащитник Олег Шатов принял участие в 200-м матче в составе питерского "Зенита".
Юбилейной для хавбека стала вчерашняя игра против "Оренбурга" (4:1) в рамках 29-го тура РПЛ.
29-летний футболист выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист.
Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Шатов станет игроком "Рубина".
Не пропустите: "Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22