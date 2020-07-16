Шатов провёл юбилейный матч за "Зенит"

Полузащитник Олег Шатов принял участие в 200-м матче в составе питерского "Зенита".

Юбилейной для хавбека стала вчерашняя игра против "Оренбурга" (4:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

29-летний футболист выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Шатов станет игроком "Рубина".

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