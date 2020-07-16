Шатов провёл юбилейный матч за "Зенит"

Теги зенит санкт-петербурголег шатовстатистика

Шатов провёл юбилейный матч за "Зенит"

Полузащитник Олег Шатов принял участие в 200-м матче в составе питерского "Зенита".

Юбилейной для хавбека стала вчерашняя игра против "Оренбурга" (4:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

29-летний футболист выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2013 года, в его активе 31 гол и 41 ассист.

Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Шатов станет игроком "Рубина".

Не пропустите: "Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Агент подтвердил переход Гайча в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов