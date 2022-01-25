Шатов рассказал, что подтолкнуло его к приостановке карьеры

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Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов признался, что долго думал о временном уходе из футбола из-за постоянных травм.

"Когда впервые промелькнула мысль приостановить карьеру? Это было в Казани, и это не спонтанное решение. Всё шло к этому – тут и моё внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма. Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился – потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу.

Ни о чём не жалею, у меня было более двух с половиной месяцев, которые я провёл замечательно. Но для себя понял, что скучаю и по футболу, и по мячу. При любой возможности принимал участие [в матчах] – в Питере играл в любительской лиге, также играл с друзьями. Что бы ты ни говорил и что бы ни делал – себя не обманешь. В очередной раз понял, что я люблю футбол и я буду делать не одну попытку, а две или три тысячи, если потребуется, чтобы вернуться", - сказал Шатов.

В ноябре прошлого года 31-летний футболист расторг контракт с "Рубином" и стал свободным агентом. Сейчас он тренируется с "Уралом".

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