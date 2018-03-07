Шатов: "Расстались с Манчини без обид"

Теги зенит санкт-петербурголег шатовроберто манчини

Шатов: "Расстались с Манчини без обид"Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов рассказал о своих отношениях со своим бывшим главным тренером по питерскому "Зениту" Роберто Манчини.

"Мы неоднократно разговаривали с Манчини, но как-то не получилось найти общий язык. Я не держу ни на кого обид. Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в "Краснодар" и полностью счастлив тут", - цитирует 27-летнего хавбека Спорт24.

Напомним, "Зенит" огласил заявку на матч с "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 21 46
2 Краснодар 21 39
3 Спартак Москва 21 38
4 ЦСКА Москва 21 38
5 Зенит Санкт-Петербург 21 38
6 Уфа 21 28
7 Арсенал Тула 21 28
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Тосно 21 23
13 Динамо Москва 21 23
14 Амкар 21 22
15 Анжи 21 20
16 СКА Хабаровск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов