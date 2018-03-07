Шатов: "Расстались с Манчини без обид"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов рассказал о своих отношениях со своим бывшим главным тренером по питерскому "Зениту" Роберто Манчини.

"Мы неоднократно разговаривали с Манчини, но как-то не получилось найти общий язык. Я не держу ни на кого обид. Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в "Краснодар" и полностью счастлив тут", - цитирует 27-летнего хавбека Спорт24.

Напомним, "Зенит" огласил заявку на матч с "РБ Лейпциг". | soccernews.ru