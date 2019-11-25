Шатов сравнил российские клубы с "РБ Лейпциг", с которым играл "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал, почему клуб дважды проиграл "РБ Лейпциг" (1:2, 0:2) в матчах Лиги Чемпионов.
"Не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но в этот день мы не показали свою лучшую игру.
Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня "РБ Лейпциг", - приводит слова Шатова официальный сайт клуба.
После четырех туров "Зенит" занимает третье место в группе G, набрав четыре очка. "РБ Лейпциг" с девятью очками является лидером группы и близок к выходу в плей-офф.
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