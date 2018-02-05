Полузащитник питерского "Зенита" Олег Шатов стал игроком "Краснодара", информирует СЭ.

По сведениям издания, "быки" договорились с "сине-бело-голубыми" о полугодичной аренде 27-летнего хавбека, который заплатит за это своему клубу 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей будут перечислены на счета "Зенита", если игрок сыграет против него в игре 25-го тура РФПЛ.

Летом же "Краснодар" сможет выкупить контракт Шатова за 5 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Зенит" обыграл литовский "Стумбрас". | soccernews.ru