Шатов: "В одну лодку с Малафеевым не сяду"
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал о своём отношении к Вячеславу Малафееву, с которым он успел поиграть вместе в "Зените" и который после завершения карьеры стал заместителем спортивного директора питерского клуба.
"В одну лодку с этим человеком я не сяду. У нас разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Подробности рассказывать не буду, но я для себя выводы сделал. Если Малафеев считает, что он поступил в той ситуации правильно - окей, его право. Но я бы так не поступил. Да, увидев Славу, поздороваюсь с ним, подам руку. Это нормально, он и старше меня, и мой бывший партнёр. Ещё наши жёны раньше общались, но что-то иметь с ним близкое... Я лучше поплыву в спасательном жилете, чем сяду к нему в лодку", - сказал Шатов.
Напомним, что это не первое скептическое заявление в адрес Малафеева со стороны бывших и действующих игроков "Зенита". В частности, известно о конфликте экс-вратаря с Артёмом Дзюбой.
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