Шатов вернулся в строй

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Шатов вернулся в строй

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов восстановился после травмы.

Сообщается, что игрок уже тренируется в общей группе и сможет принять участие в матче РПЛ с "Краснодаром", который состоится 20 апреля.

В этом сезоне Шатов провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Отметим, что в лазарете "Зенита" по-прежнему находятся Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.

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