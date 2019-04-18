Шатов вернулся в строй
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов восстановился после травмы.
Сообщается, что игрок уже тренируется в общей группе и сможет принять участие в матче РПЛ с "Краснодаром", который состоится 20 апреля.
В этом сезоне Шатов провел 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Отметим, что в лазарете "Зенита" по-прежнему находятся Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.
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