Шатов, возможно, примет участие в матче с "Локомотивом"

"Зенит" приступил к тренировке перед матчем 22-го тура РПЛ с "Локомотивом". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, на матче присутствовали все футболисты кроме Александра Ерохина, Далера Кузяева и Клаудио Маркизио, которые продолжают восстанавливаться после травм. Олег Шатов вернулся в общую группу, однако тренируется с ограничениями.

Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет 7 апреля на стадионе "РЖД Арена" в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

"Зенит" занимает 1 место в чемпионате России, "Локомотив" на 2 позиции.

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