Шатов возобновит карьеру после двухмесячной паузы
Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов возвращается в профессиональный футбол.
31-летний футболист будет проходить зимние сборы с "Уралом". Эту информацию подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
"Шатов будет тренироваться с нами, потом будем решать", - сказал Иванов.
Напомним, что в ноябре прошлого года хавбек неожиданно расторг контракт с "Рубином" и объявил о приостановке карьеры.
Также стоит отметить, что Шатов уже выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год.
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