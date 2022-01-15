Шатов возобновит карьеру после двухмесячной паузы

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Бывший полузащитник сборной России Олег Шатов возвращается в профессиональный футбол.

31-летний футболист будет проходить зимние сборы с "Уралом". Эту информацию подтвердил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Шатов будет тренироваться с нами, потом будем решать", - сказал Иванов.

Напомним, что в ноябре прошлого года хавбек неожиданно расторг контракт с "Рубином" и объявил о приостановке карьеры.

Также стоит отметить, что Шатов уже выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год.

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