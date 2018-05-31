Шатов возвращается в "Зенит"

Полузащитник Олег Шатов покидает "Краснодар" и возвращается в "Зенит".

"Краснодар" очень хотел, чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург" - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Шатов провёл в "Краснодаре" на правах аренды, сыграл 6 матчей и забил 1 гол.

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