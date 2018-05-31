Шатов возвращается в "Зенит"

Теги краснодарзенит санкт-петербурголег шатов

Шатов возвращается в "Зенит"

Полузащитник Олег Шатов покидает "Краснодар" и возвращается в "Зенит".

"Краснодар" очень хотел, чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер "Зенита" покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург" - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона Шатов провёл в "Краснодаре" на правах аренды, сыграл 6 матчей и забил 1 гол. 

Не пропустите: Болельщики определили лучшего игрока "Зенита" завершившегося сезона. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов